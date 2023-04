Michael Stipe è l’unico food blogger che valga la pena seguire

Dimenticate giornalisti marchettari, influencer che non sanno distinguere un Prosecco da un Franciacorta, food blogger che in preda alla FOMO rimbalzano da un locale all’altro a suon di hashtag #posticini: in fatto di cibo, Michael Stipe ha dimostrato di saper dare il lungo a chiunque.

Il nostro è tornato recentemente su Instagram – a novembre 2022 – dopo una lunga assenza, ma già da una manciata di post si capisce che sa il fatto suo: ama l’accoppiata birra e ostriche (di cui io stessa sono strenua sostenitrice da tempo immemore); non disdegna i succhi vitaminici a base di zenzero e curcuma, abbinati a zupponi rigorosamente in palette (come sottolinea l’amica Helena Christensen, «color coordination is key for one’s health»); ama sperimentare con verdure cinesi crauti, tempeh e fagioli neri, concedendosi però qualche strappo al regime salutistico con i marshmallows Peeps; sa che pranzare sotto il sole del Madison Square Park spiluccando una bella insalata di Inday è uno dei piaceri della vita.

Quindi insomma non stupisce che Michael, arrivato a Milano (forse per la Design Week), abbia saputo scegliere accuratamente i locali dove concedersi apertivi e pranzi. Vado in ordine: la Fondazione Prada, non a caso, dato che da anni si dedica con costanza alla sua altra attività – l’arte – e che a fine 2023 sarà protagonista di una mostra personale alla Fondazione ICA Milano (a un tiro di schioppo dal quartier generale della Signora Prada), curata da Alberto Salvadori. (Nota a margine, il commento dell’amica Patti Smith – «What a great picture. Makes me miss you more» – mica pizza e fichi, tanto per restare in tema).

Dulcis in fundo, il «Perfect long Italian Sunday Brunch» all’Ostreria Fratelli Pavesi, storica e ruspante osteria “di culto” situata nelle valli piacentine, in compagnia di una manciata di amici compreso Diego Rossi, tra tortelli, tagliatelle, insalate gordissime e quello che ha tutta l’aria di essere un giro finale di dry vermouth. Pure qui, arriva puntuale l’amica Patti – «As only in Italy. Cara Italia (più cuoricino)» –, insieme ai fan che lodano la capacità di Stipe di godere dei «life’s simple pleasures».

E dopo l’arte e il cibo c’è spazio anche per la musica: la nuova canzone solista di Michael Stipe, Give me a hand, co-prodotta da Andy LeMaster (collaboratore storico dell’ex cantante dei R.E.M.), verrà pubblicata in occasione dell’Earth Day, ovvero il prossimo 22 aprile; i ricavati saranno devoluti in beneficenza a Earth Percent, organizzazione fondata da Brian Eno a sostegno di iniziative ambientaliste.

E chissà se, tra un vernissage e una pastasciutta, prima o poi non sarà pure il turno di un live: noi, preventivamente, incrociamo le dita.