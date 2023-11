Abbattere le emissioni di CO2 nella mixology si può, parola di Drype

Da un bicchiere d’acqua – naturale o frizzante, a scelta del bartender e del consumatore – nasce un cocktail contemporaneo, con solo ingredienti naturali, studiato per soddisfare i gusti di una clientela giovane e attenta a temi quali lo spreco alimentare e la sostenibilità. Non è un’utopia ma la promessa di Drype, start-up innovativa attiva nella bar industry creata da tre giovani imprenditori – Lucia Marrocco, CEO e Ingegnere Energetico, Thomas Bottalico, CPO, e Massimo Pierdomenico, CFO – con un obiettivo preciso: rivoluzionare la mixology rivolgendosi sia a grandi attori come hotel che a piccoli player come ristoranti indipendenti e catering per eventi privati.

Un viaggio che parte da un’intuizione semplice, ma fondamentale: il mondo della mixology ha un problema a due facce. Una si chiama food waste, l’altra packaging. Infatti, circa il 90% del peso di una bottiglia di un alcolico è data dal mix di confezione e acqua, mentre solo il 10% è dovuto alla presenza dell’essenza (parte aromatica e parte alcolica). Volumi importanti, che si traducono in maggiori quantità di CO2 emessa nell’ambiente per la produzione di ogni singolo cocktail.

Da queste ricerche nasce Drype, cocktail alcolico solubile in acqua, che riducendo pesi e volumi superflui è in grado di abbattere fino all’82% delle emissioni di CO2 per singolo cocktail. Per preparare un cocktail Drype bastano pochi passaggi: prendete un bicchiere, riempitelo di ghiaccio a piacere, aggiungete acqua, stappate il cocktail di vostra scelta e mixate il tutto: voilà. Il primo menù di Drype, Evoluzione, presentato il 21 novembre all’Ostello Bello di Via Medici 4 a Milano, prevede una selezione di tre cocktail signature: Mule (infuso di zenzero, lime, menta e quercia), Clover (gin compound all’ibisco, fave di cacao e cordiale al lampone), e Blue Train (gin compound, liquore all’arancia e cordiale). Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto gustare l’offerta Drype e divertirsi con i particolari colori dei cocktail, perfetti per una serata a effetto. Spicca il Blue Train, omaggio al primo cocktail blu della storia, nato negli Stati Uniti durante il periodo del Proibizionismo. Per atmosfere romantiche scegliete invece il Clover Club, nato all’inizio del secolo scorso nell’omonimo, ed elitario, club dell’hotel Bellevue-Statford a Philadelphia.

Snellite non solo le operazioni di preparazione, ma anche quelle di smaltimento post-consumazione, in quanto i cocktail vengono forniti in pratiche monoporzioni che permettono sia di non produrre scarto alimentare, sia di ridurre gli sprechi non dovendo preparare, per esempio, miscele in grandi quantità.

Fondata nel 2022 dopo un lungo periodo di ricerca e analisi dell’industria beverage all’interno di un percorso imprenditoriale dell’Alta Scuola Politecnica (percorso di eccellenza del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino), Drype ha già ottenuto vari riconoscimenti e investimenti, tra cui il premio dall’acceleratore IMMEDIATE durante la TechChill Milano Fifty Founders Battle. Ha inoltre partecipato a prestigiosi percorsi di accelerazione tra cui “S2P”, promosso dal Politecnico di Milano e B4i dell’Università Bocconi.

E, se vi sembra un’idea che potreste aver già intercettato da qualche parte, magari sui social, non siete lontani: qualche tempo fa, un video che mostrava un cocktail solubile in pastiglia divenne virale sui social. Oggi quel cocktail è liquido e si chiama Drype, e la soluzione in fialetta è stata preferita in quanto più sostenibile (50% di CO2 in meno emessa) rispetto al prototipo iniziale.

Per chi si fosse perso la serata di lancio ufficiale del 21 novembre, niente paura: l’appuntamento raddoppia il 5 dicembre, all’Ostello Bello Grande di Via Lepetit, sempre a Milano, a partire dalle ore 19, per conoscere il menù Evoluzione accompagnati da live music e simpatici giochi a premi per vincere cocktail gratis.