Dafne, l’installazione di Timberland per la Design Week

«Sono stata scelta da Timberland per realizzare un’opera unica per il lancio della nuova collezione donna. Pensavo che fosse un brand solo maschile, ma in realtà mi sono dovuta ricredere perché parla alle donne e lo fa in maniera innovativa» racconta Elena Salmistraro, vincitrice del “Best Emerging Designer Award” nella precedente edizione, e nuova ambasciatrice del brand durante la settimana del Salone del Mobile.

«La mia opera – fruibile a tutti dal 17 aprile in Piazza XXV Aprile – è una sorta di grande madre natura e l’ho dovuta chiamare Dafne come la ninfa greca», l’installazione della giovane designer reinterpreta il logo del brand dandogli nuova vita, trasformandolo in un cuore che batte. L’installazione si inserisce all’interno della campagna globale “Don’t call me” di Timberland, che pone al centro l’universo femminile e rompe i cliché con i quali vengono spesso superficialmente etichettate le donne.

Un albero, la quercia che da sempre per Timberland riassume i valori di sacralità, perfezione, energia e vita. Proprio per questo è stato chiesto alla nuova portavoce di Brera Design District di re-interpretare, con il suo particolare linguaggio, uno degli aspetti più intimi del brand: il suo logo, sicuramente uno dei riconosciuti e ambìti in tutto il mondo.

La sua installazione è presentata come una seducente quanto accogliente “madre natura”, icona assoluta di femminilità, ed ha l’obiettivo di interpretare il desiderio e lo spirito del brand di realizzare collezioni footwear pensate per le donne e per il loro mondo.

Con questo scopo Timberland per la spring summer 18 propone tre modelli versatili che raccontano l’universo femminile: la sneakers Kiri Up per un look sportivo, la oxford Berlin Park per un look casual, e il sandalo Los Angeles Wind per un look estivo ricercato.

Alcuni elementi di questi tre modelli come l’intreccio del sandalo e la tomaia della sneakers vengono evocati nell’opera di Elena.

Così il mondo femminile di Timberland sfugge ad ogni schema e facile definizione, materializzandosi in un tronco dalla sinuosa silhouette femminile che riprende i colori tenui della nuova collezione, dai cui rami imponenti e delicati scendono 4 grandi sedute a forma di ghianda, pronte ad avvolgere, ospitare e proteggere i visitatori, cullandoli dolcemente in un effetto cocoon.

L’installazione di Elena Salmistraro per Timberland sarà fruibile dal 17 aprile in Piazza XXV Aprile.