I Thegiornalisti annunciano il concerto all’Arena di Verona

Dopo i sold out in tutta Italia con il tour di Love i Thegiornalisti hanno annunciato ieri sul palco di X Factor quattro nuove date: il raddoppio a Firenze (18 aprile), un triplo concerto a Roma e Milano (13 e 14 maggio) e una sorpresa, con l’Arena di Verona fissata per il primo maggio 2019.

La band di Tommaso Paradiso conferma così il successo dell’ultimo album, certificato da un tour da tutto esaurito a cui si aggiunge una data imperdibile per tutti i fan dei Thegiornalisti. I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 14 dicembre 2018 e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 17 dicembre 2018.

Qui sotto trovate tutte le date del LOVE Tour:

Martedì 26 marzo 2019 || Jesolo (VE) @ PalaArrex – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele

Sabato 30 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel

Martedì 2 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Mercoledì 3 aprile 2019 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Sabato 6 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Giovedì 11 aprile 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 12 aprile 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Lunedì 15 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Giovedì 18 aprile 2019 || Firenze @ Mandela Forum – NUOVA DATA

Mercoledì 1 maggio 2019 || Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Lunedì 13 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 14 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA